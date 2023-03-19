Karabük AFAD'dan dernek üyelerine saha eğitimi

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KARABÜK (AA) - Karabük İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD), Batı Karadeniz Telsiz ve Radyo Amatörleri Derneği Safranbolu Şubesi ile Safranbolu Dağ ve Doğa Sivil Arama Kurtarma Derneği üyelerine saha eğitimi verildi.

AFAD gönüllülük eğitimi çerçevesinde afet olaylarına hazırlıklı olunması amacıyla Safranbolu Kent Ormanı'nda verilen eğitime 35 kişi katıldı.

Görevliler tarafından çadır kurma, yangına müdahale ve enkazda domuz damı kurma konularında dernek üyelerine eğitim verildi.

Batı Karadeniz Telsiz ve Radyo Amatörleri Derneği Safranbolu Şubesi Başkanı Ender Erol, yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler ve Şanlıurfa ile Adıyaman'da meydana gelen sel sonrası bu tür çalışma yapmalarının gerekli olduğunu belirtti.

Özelikle Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden sonra her vatandaşın afetler konusunda eğitim alması gerektiğini vurgulayan Erol, "Alınan bu eğitimler sayesinde insanlar hem kendilerini hem yakınlarını hem de çevresindeki vatandaşların hayatlarını kurtarmada faydalı olabilirler." ifadesini kullandı.

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