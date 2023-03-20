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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük'te seçmen listeleri askıya çıkarıldı

AA

Karabük'te seçmen listeleri askıya çıkarıldı

KARABÜK (AA) - Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin seçmen listeleri, Karabük'teki muhtarlıklarda askıya çıkarıldı.

Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri, güncellenmek üzere bugün saat 08.00 itibarıyla ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarıldı ve itiraz süreci de başladı.

Listeler, 2 Nisan'da askıdan indirilecek ve itiraz süreci sona erecek.

Şirinevler Mahalle Muhtarı Ozan Özçelik, AA muhabirine, seçmen listelerinin muhtarlığa geldiğini, vatandaşları bilgilendirmek için burada beklediklerini söyledi.

Vatandaşların isimlerini listeden araştırabileceğini belirten Özçelik, "Listeler 2 Nisan'a kadar askıda kalacak. Sonrasında seçme kartları çıkacak. Mahallemde 8 bin 200'e yakın seçmenim var." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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