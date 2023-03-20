Karabük'ten kısa kısa

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KARABÜK (AA) - 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Karabük'te alınacak tedbirlere ilişkin seçim güvenliği toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince seçim takvimi hakkında detaylı bilgilerin verildiği toplantı, seçimin ilde güvenli ve huzur ortamda yapılmasının sağlanması amacıyla gerekli tedbirlerin görüşülmesinin ardından sona erdi.

- Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Tarık Buğra Paneli gerçekleştirildi

Anadolu Mektebi Yazar Okumaları programı Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'nde yapıldı.

Başkanlığını Fatih Sultan Mehmet Fen Lisesi öğrencisi Ahmet Ali Gencer'in yaptığı panelde, Kardemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Beyza Aydemir, Yenice Anadolu Lisesi öğrencisi Ceyda Çanakçı, Fatih Sultan Mehmet Fen Lisesi öğrencisi Mustafa Kerem Bilen ve Şehit Murat Aydemir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Sude Naz Temel tarafından kültür ve edebiyatımızın son yüzyıldaki önemli isimlerinden Tarık Buğra'nın eserlerinin konu alındığı panel gerçekleşti.

Panel sonunda Vali Fuat Gürel ve protokol üyeleri tarafından öğrencilere katılım belgesi verildi.

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