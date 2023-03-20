AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Sarı, milletvekili aday adaylığı için görevinden ayrıldı

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KARABÜK (AA) - AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı, milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundu.

İl Başkanlığında partililer tarafından karşılanan Sarı, toplantı salonundaki konuşmasında, yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

İlçe başkanı olarak 5 yıl görevde bulunduğunu anlatan Sarı, "Karabüklü hemşeriniz olarak aday adayı olmaya karar verdim. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimini Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması demek, 'Türkiye yüz yılı, mavi vatan, Kıbrıs ve Karadeniz doğal gazının evlerimize bağlanması, savunma sanayimizin devamı, Karabağ'ın fethi, İHA, SİHA, Bayraktar, Akıncı, milli helikopter ATAK, dış politikada dünyanın arabuluculuğunu kabul ettiği tek lider, terörle mücadele, teröristlere göz açtırmamak, TOGG, Türkiye'nin şahlanması' demek. 'Büyük Türkiye' demek." ifadesini kullandı.

Aday gösterilmesi halinde bu zihniyete yaren ve yoldaş olacağını ifade eden Sarı, kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Sarı, daha sonra başvuru dilekçesini parti yetkililerine teslim etti.

Öte yandan Sarı'dan boşalan ilçe başkanlığı görevine Muhammet Yasin Aydın atandı.

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