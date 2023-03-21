Karabük'te jüri karşısına çıkan "ramazan davulcusu" adayları hünerlerini sergiledi

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KARABÜK (AA) - Karabük Belediyesi, ramazan ayı boyunca vatandaşları sahura uyandırmak için görev alacak davulcuları belirledi.

Zabıta Müdürlüğünde düzenlenen seçmelere 75 davulcu katıldı. Jüri karşısına çıkarak hünerlerini sergileyen adaylardan 55'i, "ramazan davulcusu" belgesi almaya hak kazandı.

Seçilen davulcular, eğitimden geçtikten sonra ramazan boyunca vatandaşları sahura kaldıracak.

Zabıta Müdürü Sedat Köse, gazetecilere, geleneklere uygun şekilde sahur vakti davul çalacak kişileri belirlediklerini söyledi.

Başarılı olan kişilere sertifika düzenlendiğini aktaran Köse, "Davul çalarken ramazan ayının maneviyatına uygun mani ve ilahiler de söylenecek. Vatandaşlara ramazanın maneviyatını yaşatabilmek istiyoruz. Eskiyi anmak istiyoruz. Ramazan ayının farkındalığını ortaya koyabilmek için bunu yapıyoruz." dedi.





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