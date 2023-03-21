Karabük'ten kısa kısa

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KARABÜK (AA) - Karübük Valisi Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliğine katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aylin Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan etkinlikte, pasta kesildi. Etkinlikte ayrıca palyaçolar eşliğinde oyunlar oynandı, yarışmalar düzenlendi ve canlı müzik eşliğinde vakit geçirildi.

- Vali Gürel'e Orman Haftası ziyareti

Vali Fuat Gürel, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla Karabük Orman İşletme Müdürü Aydın Kırımlı, müdür yardımcıları, bölge şefleri ve orman muhafaza memurlarından oluşan heyeti makamında kabul etti.

- Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğrencisi festival jürisinde ​​​​​​



Karabük Üniversitesi, Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 2. sınıf öğrencisi Fidan Çaça'nın, İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 42. İstanbul Film Festivali'nde bu yıl ilk kez Nespresso Genç Jürisi ile Genç Ustalar bölümündeki filmlerin değerlendirileceği Nespresso Genç Jürisine seçildiğini bildirdi.

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