Karabük Valisi Gürel, yaşlıları ziyaret etti

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KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Eşi Özlem Aras Gürel ve kent protokolüyle ilk olarak Yücel Huzurevi'ni ziyaret eden Gürel, tek tek ilgilendiği yaşlılarla bir süre sohbet etti.

Gürel, daha sonra huzurevi sakinlerince yapılan resimlerin bulunduğu sergiyi gezdi.



Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında haneleri de ziyaret eden Gürel, 80 yaşındaki Salim ve Emine Karakaş çifti ile 78 yaşındaki Fatma Özdem'in misafiri oldu.



Vali Gürel, yaşlılarla anıları ve hayat tecrübeleri üzerine sohbet gerçekleştirdi.



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