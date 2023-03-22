Karabük'te öğrencilerin depremzedeler için topladığı yardımlar Gaziantep'e gönderildi

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KARABÜK (AA) - Karabük'te lise öğrencilerinin başlattığı kampanyada toplanan yardımlar, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'e gönderildi.

KARDEMİR Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin düzenlediği "Paylaşırsak Çoğalırız" isimli kampanya kapsamında toplanan yardımlar, kolilere konularak kamyona yerleştirildi.

Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, kurum müdürleri, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı törende, Kur'an-ı Kerim okundu.

Dua edilmesinin ardından yardımları taşıyan kamyon Gaziantep'e yola çıktı.

Törende ayrıca "Hoş Geldin Ramazan" programı kapsamında öğrencilere yemek ikram edildi.



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