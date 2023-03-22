AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt görevi devraldı

KARABÜK (AA) - AK Parti Karabük İl Başkanlığına getirilen Ferhat Salt, görevi eski başkan İsmail Altınöz'den düzenlenen törenle devraldı.
Törende, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde milletvekili aday adaylığı için görevinden ayrılan İsmail Altınöz, görevi Ferhat Salt'a devretti.
Salt, burada yaptığı konuşmada, kendisini bu göreve layık görenlere teşekkür etti.
Altınöz'ün projelerini tamamlayacağını ve yeni projelere imza atacaklarını belirten Salt, seçime hazır olduklarını ve çok iyi çalışacaklarını kaydetti.