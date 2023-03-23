Safranbolu'da "Aile Okulu Projesi" eğitimlerini tamamlayan velilere katılım belgeleri verildi

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Aile Okulu Projesi" kapsamında verilen eğitimlere katılan velilere belgeleri törenle takdim edildi.



Safranbolu Bağlar Şehit Atilla Bodur İlkokulunda düzenlenen sertifika töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Milli Eğitim Bakanlığınca "güçlü aile, güçlü çocuklar ve güçlü toplum" hedefiyle başlatılan projenin ilçedeki okullarda başarıyla uygulanmaya devam ettiğini bildirdi.



Bunun en önemli göstergelerinden birisinin velilerin eğitimlere gösterdiği yoğun ilgi ve olumlu geri dönüşleri olduğunu aktaran Gümüş, "Velilerimizin ve özellikle de annelerin bu ilgi ve teveccühleri bizleri ziyadesiyle memnun etmekte. Geleceğimiz olan çocuklarımızın yetiştirilmesinde ve donanımlı şekilde geleceğe hazırlanmalarında aile-okul birlikteliğinin ve bu eğitimlerin çok değerli ve kıymetli olduğuna inanıyorum." dedi.



Gümüş, seminerlere katılan ve okulların birer aile ortamına dönüşmesine katkı sunan bütün velilere teşekkür ederek, eğitimlerde görev alan okul yöneticilerini ve öğretmenleri kutladı.



Konuşmanın ardından eğitimlerini başarıyla tamamlayan velilere katılım belgeleri verildi.



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