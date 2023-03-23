Karabük Valisi Gürel'den Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ziyaret

KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfını ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamada, Gürel'in, Vakıf Müdürü Yasemin Canbaz'dan 2022 yılında yapılan çalışmalar hakkında brifing aldığı belirtildi.



Geçen yıl kent genelinde 102 milyon 552 bin 519 lira sosyal yardım yapıldığı aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



"Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü merkezi yardımlar kapsamında il genelinde toplam 19 milyon 253 bin 336 lira ayni ve nakdi yardım yapıldı. 2022 yılı muhtaçlık sınırı 1833 lira olarak gerçekleşirken, 2023'te muhtaçlık sınırı 2 bin 835 lira gerçekleşti. 2022'de il genelinde yaşayan ailelere 3 bin 25 tonu merkez olmak üzere toplam 4 bin 389 ton kömür dağıtıldı."



Vakfa kayıtlı yaşlılık, hastalık ve engellilik gibi sebeplerle evinin temizliğini yapabilecek durumda olamayan ailelerin "yaşam alanlarının temizliğinin yapılmasını" hedefleyen 2022 Karabük Vefa Projesi'nin de uygulandığı belirtilen açıklamada, "Bu projeye Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünden 1 milyon 474 bin 440 lira kaynak tahsis edildi. Proje kapsamında 7 işçi istihdam edildi, yaşlı, hasta ve engelli kategorisinde olan 120 hanede ayda iki kez düzenli olarak ev temizliği gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.



Öte yandan Gürel, Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi Beşbinevler 76 Yataklı Ek Hizmet Binası'nda sürdürülen çalışmalar ile KARDEMİR Kavşağı projesi kapsamında yürütülen peyzaj çalışmalarını yerinde inceledi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.