Karabük Üniversitesinde karot testi yapılması için çalışma başlatıldı

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KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesi (KBÜ) Demir Çelik Enstitüsü Malzeme Araştırma ve Geliştirme Merkezi (MARGEM) laboratuvarlarında, binaların dayanıklılığını ölçen karot testlerinin yapılabilmesi için ön çalışmalara başlandı.

Enstitü Müdürü Prof. Dr. Yavuz Sun, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlere işaret ederek, yıkım ve tahribatlarda nervürlü inşaat çeliği gibi donatıların dayanıklılığının önem arz ettiğini söyledi.

İnşaat çeliği üreten haddehanelerin ve fabrikaların merkezinde yer alan enstitüde yapılan testlere dair raporların Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiğini dile getiren Sun, inşaat çeliklerinin yeterlilik testlerinin kurumun laboratuvarlarında yapıldığını ifade etti.

Prof. Dr. Sun, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kolon ve kirişlerde betonun dayanıklılığını ölçmenin daha da önemli hale geldiğine dikkati çekerek, yapı dayanıklılığını ölçen karot testini uygulamak için çaba içine girdiklerini bildirdi.

- "Şimdi standartlar üzerinde çalışıyoruz"

Ön deneme yaptıklarını ve test çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyleyen Sun, "Tabii önemli olan standarda uygun şekilde deneyleri yapabilmek. Şimdi standartlar üzerinde çalışıyoruz. İnşaatların temel, kolon ve kirişlerinde betonun mukavemetini ölçen karotun basma testlerini yapmak suretiyle gerçekleştirebilir hale getirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fethi Ertenli, depreme dayanıklı yapı üretme hakkında yeterli bilince sahip olunmadığının depremlerdeki yıkımlarla anlaşıldığını ifade etti.

Ertenli, hasar tespit ve dayanıklılık testlerine ilişkin, "Donatıdan numune alıp çekme testiyle akma dayanımının, karot numunesi alarak da betonun dayanımının ne şekil ve seviyede olduğunu tespit ediyoruz." dedi.

Nervürlü demirin sürtünmeyi ve mukavemeti artırdığını, sıyrılmayı önleyip betonla daha iyi kaynaşma sağladığını anlatan Ertenli, "Nervürlü inşaat demiri, sıcakta haddelenmiş çelik çubukların soğukta bükülerek şekil verilmesi sonucu üretilen ve yüzeyinde tırtıkların bulunduğu inşaat çeliğidir. Halk arasında 'inşaat demiri' olarak tabir edilir fakat çelik malzemedir. Betonarme inşaatlarda çekme kuvvetleri ve gerilmelerinin karşılanması amacıyla kullanılır." bilgisini verdi.

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