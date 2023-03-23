Karabük'te öğrenci yurdunda misafir edilen depremzedeler ilk iftarlarını yaptı

Isparta sahur vakti ve iftar saati belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARABÜK (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Karabük'te misafir edilen depremzedeler, ilk iftarlarını yaptı.

Kredi Yurtlar Kurumu İsmail Necati Efendi Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen depremzedeler, yemekhanede yemeklerini aldıktan sonra ezanın okunmasını bekledi.

Ezanın ardından dua eden vatandaşlar, oruçlarını açtı.

Depremzedelerin iftarına konuk olan Karabük Valisi Fuat Gürel, devlet olarak depremin izlerini silmek için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.

İftara, Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve bazı kurum müdürleri de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.