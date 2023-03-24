Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

KARABÜK (AA) - Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 4 şüpheli yakalandı.
Zanlıların ikametlerindeki aramalarda, bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.