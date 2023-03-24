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"Endüstriyel Yangınların Önlenmesinde ve Müdahalesinde Yenilikçi ve Etkili Yaklaşımlar" projesinde sona gelindi

AA

"Endüstriyel Yangınların Önlenmesinde ve Müdahalesinde Yenilikçi ve Etkili Yaklaşımlar" projesinde sona gelindi

KARABÜK (AA) - AFAD, Karabük Üniversitesi (KBÜ), Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) ile Safranbolu Belediyesi tarafından yürütülen "Endüstriyel Yangınların Önlenmesinde ve Müdahalesinde Yenilikçi ve Etkili Yaklaşımlar" projesinde sona erdi.

Türkiye, Danimarka, İtalya, Slovenya ve Portekiz'in de paydaş olduğu ve bu ülkelerde seminerlerin düzenlendiği projede, sanayi tesislerinde çıkan ve önemli derecede can ve mal kaybına yol açan sanayi yangınlarının önlenmesi üzerinde çalışıldı.

İki yıl önce başlatılan proje hakkında gazetecilere açıklama yapan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, projenin amacının sanayi tesislerinde çıkan ve önemli derecede can ve mal kaybına yol açan sanayi yangınlarına dikkati çekmek olduğunu söyledi.

Proje paydaşlarına ve emeği geçenlere teşekkür eden Köse, "Sanayi yangınları nitelikleri itibarıyla teknolojik bir afete dönüşebilecek olaylardır. Sanayi kuruluşlarının yer seçiminde yapılacak yanlışlar sonucu katlanması zor sonuçlarla karşılaşabiliriz. Ayrıca bu tesislerde var olan risklerin değerlendirilmesi ve gerekli tedbirlerin titizlikle alınması için tehdidin yönetim kademelerince ciddiye alınması gerekmektedir. Konuyla ilgili eksiklikler yine bu projeyle bir kez daha gündeme gelerek gerekli tedbirlerin alınması da sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Ayrıca proje kapsamında basılan ve içinde uyarıcı ve önleyici maddelerin yer aldığı bir kitap, sanayi kuruluşlarına dağıtıldı.

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