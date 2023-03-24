Karabük Üniversitesinin 28 projesi TÜBİTAK tarafından desteklenecek

KARABÜK (AA) - TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programları Başkanlığı tarafından yürütülen programlar kapsamında Karabük Üniversitesi (KBÜ) 28 projede destek almaya hak kazandı.
KBÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversite, TÜBİTAK tarafından yürütülen "2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı" kapsamında 27 proje ve "2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Destekleme Programı" kapsamında ise 1 projeyle destek almaya hak kazandı.
2209-A ve 2209-B kapsamında yürütülen programlar, üniversitelerde öğrenim gören öğrencileri projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmeyi amaçlıyor.
Bu çerçevede Karabük Üniversitesi öğrenci ve akademisyenleri, 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı kapsamında geliştirilen Mühendislik Fakültesinden 12, Sağlık Bilimleri Fakültesinden 10, Teknoloji Fakültesinden 4 ve Orman Fakültesinden 1 olmak üzere 27 proje ile 2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında geliştirdiği Mühendislik Fakültesinden 1 proje TÜBİTAK tarafından desteklenecek.