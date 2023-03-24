Karabük'ten kısa kısa

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KARABÜK (AA) - Vali Fuat Gürel, Devlet Su İşleri (DSİ) 234. Şube Müdür Vekili Ahmet Balcı ile DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Karabük'te yürütülen yatırım çalışmalarını yerinde inceledi.

İlk olarak Araç Çayı'nda gerçekleştirilen dere ıslahı projesinde incelemelerde bulunan Vali Gürel, daha sonra Araç Çayı üzerinde Karabük Valiliği önünde yapımı devam eden köprü inşaatı ve yapımına başlanan yaya köprüsü inşaatında incelemelerde bulundu.

Vali Gürel, Balcı ve şantiye şeflerinden bilgi aldı.

- Vali Gürel, Safranbolu Doğan Hayat Engelli Bakım Merkezi ilahi grubunu kabul etti

Vali Fuat Gürel, Safranbolu Doğan Hayat Engelli Bakım Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Doğan ile merkezden hizmet alan özel gereksinimli vatandaşlardan kurulan ilahi gurubunu kabul etti.

Sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette ilahiler seslendiren grup üyeleri, ayet ve sureleri okuyarak Türkçe meallerini söyledi.

İlahi grubu üyelerini tebrik eden Vali Gürel, "Böyle güzel ve yetenekli bir grubu bir araya getirdikleri için Safranbolu Doğan Hayat Engelli Bakım Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Doğan'a teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum." dedi.

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