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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskrim Kılıç Açık Turnuvası, Karabük'te başladı

AA

Eskrim Kılıç Açık Turnuvası, Karabük'te başladı

KARABÜK (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonunun düzenlediği Eskrim Kılıç Açık Turnuvası, Karabük'te başladı.

Yenimahalle Spor Salonu'nda 10 yaş altı, 12 yaş altı ve 14 yaş altı kategorilerinden gerçekleştirilen turnuvaya, 10 ilden 250 sporcu katılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, gazetecilere yaptığı açıklamada, sporcuları Karabük'te ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Sporcu ve antrenörlere başarılar dileyen Güven, "Spor şehri Karabük' olarak yola çıktık. Özellikle son yıllarda farklı branşlardaki Türkiye şampiyonalarına ev sahipliği yapıyoruz. Bugün kız, yarın da erkek sporcular yarışacak." dedi.

Güven, turnuvaya sporcuların aileleriyle geldiğini ifade ederek, "Turnuvaya gelenlerin sadece spor amaçlı değil, aynı zamanda turizm amaçlı da ilimize geldiklerini düşünüyoruz. Buraya gelenler, Safranbolu başta olmak üzere ilçelerimizi de ziyaret etme imkanı bulacaklar." diye konuştu.

Turnuva, yarın sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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