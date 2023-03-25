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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük'te yağışlar çiftçilere "can suyu" oldu

AA

Karabük'te yağışlar çiftçilere "can suyu" oldu

KARABÜK (AA) - ORHAN KUZU - Karabük'te son yağışlar, hububat ve yem bitkisi üreticisinin yüksek rekolte beklentisini artırdı.

Hububat ve yem bitkileri üretiminin ağırlıklı olduğu Karabük'te Tarım ve Orman Bakanlığınca çiftçilere verilen destekler sürüyor.

İlde Tarım ve Orman Bakanlığınca sertifikalı hububat ve yem bitkileri tohumlarında yüzde 75 üretim desteği verildi.

Büyük çoğunluğu bu desteklerle 168 bin dekar alanda ekilen hububat ile 71 bin dekar alanda toprakla buluşan yem bitkileri, çıkışlarıyla üreticileri sevindirdi.

Buğday, arpa ve yem bitkileri başta olmak üzere ekili mahsulün gelişimine katkı sağlayan yağışlar, üreticiyi memnun etti.

Toprağa adeta can suyu olan son yağışlar, tarımsal ürünlerde yüksek rekolte umudunu da yükseltti.

- "İnşallah bereketli bir yıl olur.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, AA muhabirine, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün 2021'de Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesini (TAKEP) başlattığını söyledi.

Proje kapsamında ülke genelinde başta hububat tohumluğu olmak üzere bir dizi projelere yüzde 75 oranında destek verildiğini belirten Ayvalık, "İlimizde de başta hububat tohumluğu olmak üzere üreticilerimize dağıtım yaptık. Şu an ilimizde 168 bin dekar alanda hububat tohumu ekildi. Bu ekilen hububatın çok büyük bir kısmında Bakanlığımızın imkanlarıyla sağlanan tohumları dağıttık." diye konuştu.

Ayvalık, Karabük genelinde 71 bin dekar alanda da yem bitkisi ekimi gerçekleştirildiğini aktararak, "Şu an çıkışlarımız iyi. Bu sene bölge çok fazla kar yağışı alamadı fakat gerek aralık ayında yağan yağmurlar gerekse son 1 ay içinde alınan yağışlarla şu an için çıkışımız özellikle hububat ve yem bitkilerinde iyi. Böyle olacağını inşallah umut ediyoruz. İnşallah bereketli bir yıl olur." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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