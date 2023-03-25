"Robotex Türkiye Bölge Yarışması" Karabük'te başladı

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Robotex Türkiye Bölge Yarışması" başladı.

"Robotex Türkiye Festivali"nin ilk ayağı olan, çeşitli kurumların desteğiyle Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde düzenlenen yarışmaya öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.



Teknoloji, inovasyon ve robotlarla ilgili etkinliklerin yer aldığı yarışmada öğrenciler, geliştirdikleri küçük robotları sergiledi.

Robotex Türkiye Kurucu Ortağı Zülal İnan, AA muhabirine, Robotex International'ın uluslararası en prestijli robotik organizasyonlardan biri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Robotex International'ın ortaklarından olduğunu belirten İnan, "Türkiye'de yarışmalar ve festivaller düzenliyoruz. Yarışmalarda çocuklar çeşitli farklı alanlardaki yarışmalarda robotlarını hazırlıyorlar ve yarışıyorlar. Bölgesel yarışmalar sonucunda dereceye giren öğrencileri ulusal yarışmaya Antalya'ya davet ediyoruz. Ulusal yarışmada derece alan öğrencilerimizi de kasım ayında Estonya'da yapılacak Robotex International'a davet ediyoruz." diye konuştu.

- "En fazla yarışma kategorisi açan ülkeyiz"

İnan, Türkiye'nin Robotex ağında dünyanın en etkili ülkelerinden biri olduğunu söyledi.



"En yüksek katılımı sağlayan ve en fazla yarışma kategorisi açan ülkeyiz." diyen İnan, şu bilgileri paylaştı:



"Dünya derecesi alan takımlarımız var. Bu, yaratıcılığı teşvik eden, geleceğe yönelik teknolojik gelişmeleri çocukların takip etmesini sağlayabilen bir etkinlik. Gelecekte teknolojiyle yoğrulmuş yeni mühendisleri yetiştirmek amaçlı bir organizasyon. Biz de buna hizmet ederek Türkiye'deki çocuklarımızı dünya insanı olma yolunda hazırlamaya çalışıyoruz."

İnan, bölge yarışmasına 300'ün üzerinde kişinin katıldığını dile getirdi.

Safranbolu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Ahmet Akif Çetin de ortopedik engelliler için denge kaşığı yaptıklarını anlattı.

Beyin felci geçiren hastaların kaşıklarını düz tutmakta zorlandıklarını ve yemeğin sürekli döküldüğünü belirten Çetin, "Elleri titriyor ve kaslarında sorun var. Tasarladığımız kaşık, bilek hareketinden bağımsız hareketler gösteriyor ve 90 derece dik konumda sabit duruyor." diye konuştu.

Yarışma, yarın sona erecek.

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