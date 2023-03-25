Karabük'te AK Parti temayül yoklaması yapıldı

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KARABÜK (AA) - AK Parti Karabük İl Başkanlığınca, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde aday belirleme işleminin ilk ayağı olan temayül yoklamasını dijital ortamda gerçekleştirildi.

İl Başkanlığı, Kent Meydanı Nikah ve Konferans Salonu'nda, 14 Mayıs'ta yapılacak seçim için partiye başvuran 26 milletvekili aday adayına yönelik temayül yoklaması düzenledi.

Programda, 629 teşkilat üyesi, elektronik ortamda oy kullandı.

TBMM Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı, yaptığı konuşmada, herkese teşekkür ederek aday adaylarına başarılar diledi.

Kavakcı, "İnşallah 15 Mayıs'ta Rabbim hayırlısıyla güzel neticeler almayı nasip etsin. Hepimizim hep beraber ülkemize güzel hizmetler yapmasını nasip etsin." dedi.

Temayül yoklamasına, Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen ve Kocaeli Milletvekili Sami Çakır da katıldı.





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