Karabük'te cip ile hafif ticari aracın çarpışması kameraya yansıdı

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, cip ile hafif ticari aracın çarpıştığı ve 3 kişinin yaralandığı kaza, araç kamerası tarafından görüntülendi.

İsmetpaşa Mahallesi Kaya Erdem Caddesi'nde, A.Y. idaresindeki 35 PMB 24 plakalı hafif ticari araç ile Y.K. yönetimindeki 07 AKK 22 plakalı cip çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan C.A. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı hafif ticari aracın ön kamerası tarafından görüntülendi.

Kayıtta caddede şerit ihlali yapan cipin hafif ticari araçla çarpışması yer alıyor.

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