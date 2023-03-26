"Robotex Türkiye Bölge Yarışması" Karabük'te tamamlandı

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen "Robotex Türkiye Bölge Yarışması" sona erdi.

"Robotex Türkiye Festivali"nin ilk ayağı olan, çeşitli kurumların desteğiyle Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde düzenlenen yarışmada öğrenciler, geliştirdikleri küçük robotları sergiledi.

Robotex Türkiye Kurucu Ortağı Zülal İnan, AA muhabirine, festivalin ilk bölge yarışmasını Safranbolu'da gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yarışmaya 300'e yakın öğrencinin katıldığını aktaran İnan, "16 kategoride projeler sunuldu. Ayrıca robotlarla farklı kategorilerde çalışmalar gerçekleştirdik. Burada derece alan takımlarımız 29-30 Nisan'da Antalya'da gerçekleştirilecek şampiyonaya katılacak. Türkiye şampiyonasının ardından kasım ayında Estonya'daki Robotex International'a gideceğiz ve inşallah derecelerle döneceğiz." ifadesini kullandı.

Yarışma, madalya töreni ile sona erdi.

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