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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskrim Kılıç Açık Turnuvası, Karabük'te sona erdi

AA

Eskrim Kılıç Açık Turnuvası, Karabük'te sona erdi

KARABÜK (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonunun düzenlediği Eskrim Kılıç Açık Turnuvası, Karabük'te tamamlandı.

Yenimahalle Spor Salonu'nda 10 yaş altı, 12 yaş altı ve 14 yaş altı kategorilerinden gerçekleştirilen turnuvaya, 10 ilden 250 sporcu katıldı.

Türkiye Eskrim Federasyonu Karabük İl Temsilcisi Edanur Bilgin Kayıkçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güzel bir organizasyonu başarıyla tamamladıklarını söyledi.

Turnuvada 10 yaş altı kadınlarda Irmak Çağlar, erkeklerde Ahmet Kerem Toker, 12 yaş altı kadınlarda Lina Sulubey, erkeklerde Mehmet Doruk Özkan, 14 yaş altı kadınlarda Alya Nehir Özoğul, erkeklerde Alp Şeref Zileli birinci oldu.

Dereceye girenlere madalyalarını Kayıkçı takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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