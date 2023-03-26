GÜNCELLEME - Karabük'te Filyos Çayı'nda yabancı uyruklu öğrencinin cesedi bulundu

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KARABÜK (AA) - Karabük'te, Filyos Çayı'nda Gabon uyruklu üniversite öğrencisi kızın cesedi bulundu.



Merkeze bağlı Yeşilköy köyü yakınlarındaki hatta seyreden trenin makinisti, Filyos Çayı'nda bir kişinin hareketsiz halde olduğunu fark edince durumu yetkililere bildirdi.

Sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, cesedi bulunduğu yerden çıkardı.

Ceset, incelemelerin ardından otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Otopsi işlemlerinin ardından ölen kadının Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi 18 yaşındaki Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga olduğu belirlendi.

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