Karabük'te iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

B harfi ile başlayan meyve, çiçek ve bitki isimleri

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Karabük'ten Ankara istikametine giden İ.Ç. idaresindeki 78 AAF 618 plakalı hafif ticari araç ile M.T. yönetimindeki 78 AY 179 plakalı hafif ticari araç, Mermer Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile yolcu S.Ö, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza görüntülerinde, kavşakta çarpışan iki aracın savrulmaları ve çevredekilerin yardım için koşması yer alıyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.