Cumhuriyet Başsavcılığından iş bulma vaadiyle dolandırıcılık soruşturmasına ilişkin açıklama

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KARABÜK (AA) - Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, nitelikli dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla tutuklanan şüpheli H.T. hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin kamuoyunu bilgilendirme amacıyla açıklama yaptı.

Başsavcılığının resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, birden çok kişiye yönelik nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanan H.T. hakkında yürütülen soruşturma dosyasıyla ilgili, bugün bazı yerel internet sitelerinde çıkan haberler nedeniyle açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

Dosya kapsamında hali hazırda 70 mağdurun bulunduğu aktarılan açıklamada, şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda çok sayıda lisans diploma fotokopileri, adli sicil sabıka kayıtları, vesikalık fotoğraf, kimlik fotokopileri belgelerinin ele geçirildiği anımsatıldı.



Açıklamada, dosya kapsamında, bilgisi olan şahısların tanık sıfatıyla ifadelerinin alındığı ve dijital inceleme sonuçlarının tamamlandığı bildirildi.

Şüpheli şahsın müdafileri tarafından, şahsın ceza infaz kurumunda hayatını idame ettiremeyeceği gerekçesiyle tahliye talebinde bulunulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mevzuat gereği Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınan ilk rapor sonucu, nihai rapor için şüphelinin ceza infaz kurumunda hayatını idame ettirip ettirmeyeceğinin tespiti yönünden Adli Tıp Kurumu'ndan talepte bulunuldu. Kişi ambulansla İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Buradan alınan raporla talep edilen yeni tetkikler sonrası yeniden sevki istendi. Kişi, ambulansla tekrar Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli Tıp Kurumu'nun raporunda, şahsın ceza infaz kurumunda kalmasında engel olmadığı rapor edildi. Şüpheli yönünden soruşturma işlemlerinin devam ettiği hususu kamuoyunun bilgisine sunulur."

Öte yandan H.T'nin avukatları da müvekkillerinin ceza infaz kurumunda hayatını idame ettiremeyeceği gerekçesiyle tahliye talebinde bulunduklarını belirten bir yazılı açıklama yayımladı.

- Olay

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 Kasım 2022'de, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, nitelikli dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında kent merkezi ile Eflani ve Eskipazar ilçelerinde belirlenen 4 adrese operasyon düzenlemiş, şüpheliler H.T, S.B. ve Z.Y'yi gözaltına almıştı.

Ekipler, H.T'ye ait adreste kurusıkı tabanca ve müştekilere ait çok sayıda nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, diploma ve alacak verecek çizelgesi ele geçirmiş, işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan H.T. tutuklanmıştı.

CHP Eskipazar İlçe Başkanı olduğu öğrenilen Z.Y. ile S.B. adli kontrol şartıyla salıverilmişti.













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