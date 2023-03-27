Karabük'te gıda işletmeleri denetlendi

KARABÜK (AA) - Karabük Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, gıda satan iş yerlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, yaptığı yazılı açıklamada, denetimlerin özellikle ramazan ayı boyunca Valilik koordinatörlüğünde halkın sağlığı açısından sıklaştırdıklarını belirtti.



Güvenli gıdanın her bir vatandaşın hakkı olduğunu vurgulayan Ayvalık, şunları kaydetti:



"Bu amaçla hareket eden Bakanlığımız ve taşra birimlerimiz, 365 gün denetimlerini sürdürmekle, özellikle ramazan ayı gibi tüketim ve çeşitliliğinin arttığı dönemlerde suistimalleri önlemek adına denetim ve kontrolleri sıklaştırmaktadır. Vatandaşlarımız herhangi bir olumsuzlukla karşılaştıklarında il ve ilçe müdürlüklerimize bizzat başvurabilecekleri gibi Alo 174 Gıda Hattı veya ortak hat olan 112'yi arayarak şikayetlerini bildirebilirler."

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