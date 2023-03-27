AK Parti İl Başkanlığından basın mensuplarına iftar

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KARABÜK (AA) - AK Parti Karabük İl Başkanlığı basın mensuplarına iftar programı düzenledi.

Safranbolu ilçesindeki bir restoranda düzenlenen iftara, AK Parti Milletvekili Niyazi Güneş, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen, partililer ile kentte görev yapan basın mensupları katıldı.

Milletvekili Güneş, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazır olduklarını söyledi.

İl Başkanı Salt da görevi yeni devraldığını belirterek, seçime hazır olduklarını ve çok iyi çalışacaklarını ifade etti.





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