Safranbolu'da Kent Tiyatrosu, bir yılda 15 oyunu izleyiciyle buluşturdu

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Belediye bünyesinde oluşturulan Kent Tiyatrosu, bir yılda 15 oyun sahneledi.

Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, tiyatronun özellikle çocukları ve gençleri sanatsal, kültürel aktivitelere yönlendirmek ve onların becerilerini ortaya çıkarmak amacıyla kurulduğunu belirtti.

Köse, 2022 yılında hayata geçirilen ve kısa sürede 15 oyun sergileyen tiyatronun yaklaşık 5 bin kişiye ulaştığını aktararak, her geçen gün tiyatronun büyüdüğünü kaydetti.

Belediye Başkanı Köse, sadece tiyatro değil, diğer alanlarda da sanatsal etkinlikler yaptıklarını ifade etti.

- Kütüphane Haftası

Öte yandan Köse, Kütüphane Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kütüphanelerin, toplumun kültür ve medeniyet birikiminin en önemli hazineleri, kitapların sessiz öğretmenler, kütüphanelerin ise kültür evleri olduğuna işaret eden Köse, mesajında, "Bilim, kültür, sanat, edebiyat ve tarih gibi alanlarda bir milletin hafızasını oluşturan kütüphaneler, geçmişi geleceğe taşıyan en önemli yapılardır. Dünyanın en iyi kütüphanelerinin gelişmiş ülkelerde olması ise tesadüf değildir. Kütüphane Haftasını kutluyor, tüm kütüphane çalışanlarına kolaylıklar diliyorum." ifadelerine yer verdi.



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