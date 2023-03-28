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Karabük'te dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

AA

Karabük'te dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

KARABÜK (AA) - Karabük'te iş bulmayı vadettiği kişileri dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin iş bulma vaadiyle parasını aldığı vatandaşları dolandırdığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Polis, kimliğini belirlediği zanlı N.E'yi (46), Yenice ilçesinde düzenlediği operasyonla yakaladı.

Resmi kaydı bulunmadığı halde kendisini şehit yakını olarak tanıttığı belirlenen şüphelinin, üst düzey siyasetçi, bürokrat ve devlet yöneticileriyle çektirdiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaştığı, bu kişilerle yakın olduğu izlenimi vererek, iş bulma vaadiyle vatandaşlardan para aldığı tespit edildi.

Zanlının adresinde yapılan aramada, çok sayıda mağdura ait diploma, kimlik ve öz geçmiş belgesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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