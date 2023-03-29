Karabük'te refüje çıkan otomobildeki 2 kişi yaralandı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te otomobilin refüje çıkması sonucu 2 kişi yaralandı.

Karabük'ten Ankara istikametine giden A.Ç. idaresindeki 34 DTU 367 plakalı otomobil, Öğlebeli kavşağında kontrolünü kaybederek kaldırma çarptı.

Refüje çıkarak durabilen otomobilin sürücüsü ile yanındaki N.Ç. yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralıları Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

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