UNESCO kenti Safranbolu ile Abant Gölü Tabiat Parkı karla kaplandı

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KARABÜK/BOLU (AA) - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Karabük'ün tarihi Safranbolu ilçesi ile Bolu'nun doğal güzelliklerinden Abant Gölü Tabiat Parkı'nda kar yağışı etkili oldu.

Safranbolu'da dün akşam saatlerinde başlayan yağışın ardından Osmanlı dönemi han, hamam, cami, çeşme ve konaklar karla kaplandı.

İlçe merkezine hakim tepede bulunan Hıdırlık Seyir Terası'na gelen ziyaretçiler, beyaz örtüyü ve tarihi yapıların oluşturduğu güzel görüntüyü izleme fırsatı buldu.

Kar altında kalan tarihi yapıların oluşturduğu ahenk havadan da görüntülendi.

Tarihi ilçe Eflani'de de yağış etkili oldu.

- Abant'ta kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı

Bolu'nun doğal güzelliğiyle ünlü Abant Gölü Tabiat Parkı'nda da kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Abant'ta dün başlayan yağışın ardından kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.

Parka gelen günübirlik ziyaretçiler, yağan kar altında göl çevresinde yürüyüş yaptı.

Öte yandan, güzergahtaki kar nedeniyle yoldan çıkan bazı araçlar, diğer sürücülerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

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