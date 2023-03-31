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Karabük Üniversitesi "Üniversiteler Arası Enerji Verimliliği Yarışması"nda birinci oldu

AA

Karabük Üniversitesi "Üniversiteler Arası Enerji Verimliliği Yarışması"nda birinci oldu

KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından düzenlenen "Üniversiteler Arası Enerji Verimliliği (ÜNVER) Yarışması"nda Karabük Üniversitesi birinciliği elde etti.

Üniversiteden yapılan açıklamada, yarışmanın, enerji verimli üniversitelerin uyguladığı enerji verimli ve çevreye duyarlı uygulama projeleri ile teknolojileri ortaya çıkararak bilgi ve tecrübelerin paylaşılmasını sağlamak, enerji verimliliğini artırmak amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, yarışmada, tasarruf miktarı, tasarruf oranı, ekonomiklik, enerji yönetimi uygulamaları, yaygınlaşma özelliği, özgünlük, yenilikçilik ve öncülük özelliği gibi kriterlerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı (EVÇED) tarafından oluşturulan jüri tarafından değerlendirildiği kaydedildi.

Yarışmanın ilkinin düzenlendiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Karabük Üniversitesi, 'İç ve Dış Aydınlatma LED Dönüşümü', 'Binalarda Termostatik Vana Uygulaması', 'Binalardaki Mekanik Tesisatlarda Vana Ceketi Uygulaması', '1 MW Kurulu Gücünde Çatı GES Uygulaması', 'Rektörlük ve İdari Birimler Binasında Merkezi Isıtmadan Bağımsız Bir Isıtma Binası Kurulması', 'KABEV Projesi Kapsamında Yapılan Yalıtım, Led Dönüşümü, PV, Pompa Değişimi' uygulamalarıyla birinci oldu. Yarışmanın neticesinde Gazi Üniversitesi ikinci, Bartın Üniversitesi ise üçüncü olmaya hak kazandı."


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