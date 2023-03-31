Safrana verilen desteğin üretim miktarına yansıması bekleniyor

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KARABÜK (AA) - AHMET ÖZLER - Karabük'ün Safranbolu ilçesine adını veren, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak adlandırılan safrandan, üretim alanlarının genişletilmesiyle 40 kilogramın üzerinde ürün elde edilmesi bekleniyor.

Türkiye'deki çeşidi, diğer ülkelerde üretilene göre sertlik, renk ve aroma bakımından farklılık gösterdiği için 2014 yılında yapılan çalışmalar sonunda dünyada tescili sağlanarak "milli bitki" unvanı alan safran, adını verdiği tarihi ilçede çiftçiler ve kurumlar tarafından 79 dekar alanda üretiliyor.

Ağustos ayında ekimine başlanan, ekim-kasım aylarında mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açarak 15-30 santimetre uzunluğa ulaşan bitkilerin 80 bin çiçeğinden sadece yarım kilogram safran elde edilebiliyor.

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, kilogramı 125 bin liradan alıcı bulduğu için "dünyanın en pahalı bitkisi" olarak da adından söz ettiren safranın üretim alanları sağlanan desteklerle artırıldı.

Üretim alanlarına 20 dekar daha eklenmesiyle geçen yıl 30 kilogram olan ürün miktarının bu yıl 40 kilogramın üzerine çıkması bekleniyor.

- "Yeni sezona hazırlanıyoruz"

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, AA muhabirine, geçen yıl safran üretiminde iyi bir sezon geçirdiklerini ve 30 kilogram civarında hasat elde ettiklerini söyledi.

Safran tarlalarının temizliğinin başladığını ve soğanların ekimi için uygun hale getirildiğini, bu çalışmayla yeni sezonun da başladığını belirten Ayvalık, verimin artması için ekim öncesi yapılan bu işlemlerin önemli olduğunu kaydetti.

Ayvalık, bu yıl üretimi artırmak için Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası ile yürüttükleri proje kapsamında yaklaşık 20 dekarlık yeni bir safran alanı oluşturduklarını aktararak, "Şimdi yeni sezona hazırlanıyoruz. Bununla ilgili gerekli olan bakımlarımızı yaptık. Ot temizleme işlemini önümüzdeki günlerde yapacağız. Yine gerektiği oranda hayvan gübresiyle takviyelerimizi yapacağız. Bu sene de umudumuz güzel bir üretim yılı. 40 kilogramın üzerine çıkmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Müdürlük olarak yaptıkları, üretimi artırma çalışmaları kapsamında köylerdeki çiftçilere ekipman ve soğanın yanı sıra ekimden toplanma aşamasına kadar her türlü desteğin verildiğini dile getiren Ayvalık, eğitim faaliyetleri de yürüttüklerini anlattı.

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