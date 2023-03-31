AK Parti Karabük İl Başkanı Salt, atama belgesini aldı

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KARABÜK (AA) - Milletvekilliği aday adaylığı için görevinden ayrılan AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz'ün yerine getirilen Ferhat Salt, atama belgesini genel merkezden aldı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başkan Salt'ın dün partisinin genel merkezinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın tensipleriyle Karabük İl Başkanlığına atanan Ferhat Salt'a, AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir tarafından atama kararı tevdi edildi." denildi.

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