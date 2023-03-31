Göktepe Yaylası karla kaplandı

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KARABÜK (AA) - Batı Karadeniz'de doğal özellikleriyle dikkati çeken Göktepe Yaylası'nda, kar yağışı etkili oldu.

Yenice ilçesi sınırlarında yer alan Göktepe Yaylası, 3 gündür etkili olan kar yağışının ardından beyaza örtüyle kaplandı.

Göktepe Yaylası'nda, kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.



Kar yağışı Sakarya'nın yüksek kesimlerinde de etkili oldu.



Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında doğa ve kültür yolunu içinde barındıran 900 rakımlı Çam Dağı, beyaza büründü.

Beyaz örtüyle kaplanan Çam Dağı, dronla görüntülendi.

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