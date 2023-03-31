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Karabük Üniversitesi takımları, TEKNOFEST 2023 Çip Tasarım Yarışması'nda finale kaldı

AA

Karabük Üniversitesi takımları, TEKNOFEST 2023 Çip Tasarım Yarışması'nda finale kaldı

KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesi (KBÜ) Teknoloji Geliştirme Bölgesi takımlarından Küp-Y ve Karabük GM Küp-X takımı, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Çip Tasarım Yarışması Detay Tasarım Raporu aşamasında Türkiye üçüncüsü ve dördüncüsü olarak projelerini tanıtacakları bir proje demosu ve bir final sunumu yapmaya hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 6. yılında festivalin yüksek ödüllü yarışmaları arasında yer alan Çip Tasarım Yarışması'nı bu yıl ikinci kez düzenliyor.

TEKNOFEST teknoloji yarışmaları arasına 2022'de katılan Çip Tasarım Yarışması'nda, öğrencilerin mikro-elektronik teknolojilerine ilgilerini artırarak bu alandaki kabiliyetlerini geliştirmeleri amaçlanıyor.

"Sayısal İşlemci Tasarım", "Analog Tasarım" ve "Sayısal Görüntü İşleme Tasarım" olmak üzere üç ayrı kategoride düzenlenen Çip Tasarım Yarışması kapsamında takımlardan, ön tasarım raporu ve detay tasarım raporu olmak üzere iki rapor, projelerini tanıtacakları bir proje demosu ve bir final sunumu bekleniyor.

Danışmanlığını KBÜ Mekatronik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi İzzeddin Güler'in, takım kaptanlığını ise KBÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Kamil Tanır'ın yaptığı Küp-Y takımı ve danışmanlığını KBÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Cihat Şeker'in, takım kaptanlığını ise KBÜ Mekatronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Esat Özcan'ın yaptığı Karabük GM Küp-X takımları ise bu yıl ikincisi düzenlenen bu kategoride Detay Tasarım Raporu aşamasında Türkiye üçüncüsü ve dördüncüsü olarak projelerini tanıtacakları bir proje demosu ve bir final sunumu yapmaya hak kazandı.

Karabük GM Küp-X takımı 2022 TEKNOFEST yarışmalarında ilki düzenlenen Çip Tasarım Yarışması Analog Tasarımı kategorisinde 11 takım arasından üçüncü olmuş ve analog kategorisinde en iyi takım ruhu ödülünü kazanmıştı.

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