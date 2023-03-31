Ramazan davulcuları Safranbolu'nun tarihi sokaklarında sahur mesaisi yapıyor

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KARABÜK (AA) - Safranbolu'da tarihi sokaklarda ramazan geleneğini sürdüren davulcular, vatandaşları her gün sahura kaldırıyor.



Geleneksel Osmanlı mimarisini yansıtan evleri, tarihi konakları, hanları ve hamamları ile en iyi korunan 20 kentten biri olan Safranbolu, geleneklerine sahip çıkmayı sürdürüyor.



Safranbolu Belediyesince görevlendirilen 25 davulcu, her ramazan olduğu gibi bu yıl da gece vakti sahur mesaisine çıkıyor.



Davullarını çalıp maniler eşliğinde vatandaşları sahura kaldıran davulcular, ramazan geleneğinin sürdürülmesine katkı sağlıyor.

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