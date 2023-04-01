AK Parti Karabük milletvekili aday adayları iftarda bir araya geldi

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KARABÜK (AA) - AK Parti Karabük teşkilatınca düzenlenen iftar programında, AK Parti 28. dönem Karabük milletvekili aday adayları bir araya geldi.

Safranbolu ilçesindeki bir restoranda gerçekleştirilen programa, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ve AK Parti'den 28. dönem Karabük milletvekili aday adayları katıldı.

AK Parti Karabük milletvekilleri Ünal ve Güneş ile AK Parti Karabük İl Başkanı Salt, milletvekili aday adaylarına başarı dileyerek, ramazanın manevi iklimiyle güzelleşen muhabbetlerinin, birlik ve dirliklerinin daim olmasını temenni ettiler.

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