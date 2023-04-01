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KARABÜK (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen 14 Yaş Altı Erkekler Basketbol Bölge Şampiyonası, Karabük'te başladı.

Yenimahalle Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, Ankara, Çankırı, Karabük, Sakarya, Eskişehir ve Zonguldak'tan 6 takım katılıyor.

Şampiyonanın ilk maçında Ant Spor, Çankırı Basketbol Akademi'yi 114-28, ikinci maçta ise Ankara Basketbol Akademisi, Sağlık Spor'u 116-31 yendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, gazetecilere, Karabük olarak hem okul sporlarında hem ANALİG müsabakalarında hem de federasyon faaliyetlerindeki farklı branşlara ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Güven, şampiyona kapsamında 3 gün boyunca gerek seyirciler gerekse sporcular açısından güzel maçlar beklediklerini kaydetti.

Şampiyona, 3 Nisan Pazartesi günü sona erecek.

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