KARABÜK (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen 14 Yaş Altı Erkekler Basketbol Bölge Şampiyonası, Karabük'te başladı.
Yenimahalle Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, Ankara, Çankırı, Karabük, Sakarya, Eskişehir ve Zonguldak'tan 6 takım katılıyor.
Şampiyonanın ilk maçında Ant Spor, Çankırı Basketbol Akademi'yi 114-28, ikinci maçta ise Ankara Basketbol Akademisi, Sağlık Spor'u 116-31 yendi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, gazetecilere, Karabük olarak hem okul sporlarında hem ANALİG müsabakalarında hem de federasyon faaliyetlerindeki farklı branşlara ev sahipliği yaptıklarını söyledi.
Güven, şampiyona kapsamında 3 gün boyunca gerek seyirciler gerekse sporcular açısından güzel maçlar beklediklerini kaydetti.
Şampiyona, 3 Nisan Pazartesi günü sona erecek.