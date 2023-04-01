Karabük'te devam eden yatırımlar değerlendirildi

KARABÜK (AA) - Karabük Vali Vekili Muhittin Gürel başkanlığında, kentte devam eden yatırımlar değerlendirildiği toplantı düzenlendi.

Valilikte yapılan açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ihalesi yapılan Millet Bahçesi Projesi çalışmaları, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan Kardemir Kavşak Projesi ve bağlantı yolları yapımı ve peyzaj çalışmaları ile Devlet Su İşleri (DSİ) 23. Bölge Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan Araç Çayı Rekreasyon Çalışmaları değerlendirildi.

Vali Vekili Muhittin Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, DSİ 23. Bölge Müdürü Yasin Devrim, Karayolları 15. Bölge Müdür Yardımcısı Hacı Kurtuluş Korkmaz, kurum müdürleri ile ilgili kurumları teknik personelin de yer aldığı toplantıda, yatırımların biran önce tamamlanması için fikir alışverişinde bulunuldu.

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