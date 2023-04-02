Karabük'te kuaför, topladığı saçları lösemili çocuklara bağışlıyor

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KARABÜK (AA) - Karabük'te bir kuaför, müşterilerinden kestiği uzun saçları kemoterapi gören lösemili çocuklara peruk yapılması için gönderiyor.

Kayabaşı Mahallesi'nde 30 yıldır erkek kuaförlüğü yapan Ahmet Teker, AA muhabirine, müşterilerinin uzayan saçlarını keserek başka bir kuaför arkadaşı aracılığıyla lösemili çocuklara bağışladıklarını söyledi.

Teker, şimdiye kadar çok saç bağışladıklarını, hazırladığı 2 saçı da yakın zamanda ilgili yere ulaştıracaklarını kaydetti.

Teker, saçların birçok lösemili çocuğun yüzünü güldürdüğünü sözlerine ekledi.

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