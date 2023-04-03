KARDEMİR'in temelinin atılması ve Karabük'ün kuruluşunun 86. yılı kutlandı

KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) temellerinin atılışı ve Karabük'ün kuruluşunun 86. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kent Meydanı'nda saygı duruşundu bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, öğrenciler şiir ve kompozisyon okudu.

KARDEMİR Genel Müdürü Necdet Utkanlar, burada yaptığı konuşmada, KARDEMİR'in 86 yılda Türkiye'deki sanayinin temelini oluşturduğunu söyledi.

Fabrikaların, benzerinin yapılması kolay olmayan bir üretim noktasına geldiğini vurgulayan Utkanlar, "Hiçbir çelik fabrikasında üretilmeyen ürün cinsleriyle, demir yoluna verdiği desteklerle, otomotiv ve makine imalat sanayisine yapmış olduğu üretimlerle çok önemli bir yere gelmiş durumda. Yakın gelecekte KARDEMİR ürünlerinin de savunma sanayisine yönelmesini programlıyor ve o konu üzerinde çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz." diye konuştu.

Utkanlar, Türk çelik sektörünün KARDEMİR'den başladığını belirterek, "Türk çeliğinin hikayesinin yazılması Karabük'te başladı. Burada başlayan bu olay, dünya 7'nciliğine ve Avrupa birinciliğine kadar yükseldi. Türk çelik sektörünün yapması gereken bundan sonra daha nitelikli çelik ürünlerine yönelmesidir. KARDEMİR olarak bunun gayreti içindeyiz. Kapasitemizi her geçen gün bir adım daha yukarı çıkarmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tören, il genelinde düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesiyle sona erdi.

Programa, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.





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