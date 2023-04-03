Karabük'ten kısa kısa

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KARABÜK (AA) - Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO), 3 Nisan 1937'de temeli atılan Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) kuruluş tarihinin, her yıl ülke genelinde "Sanayi Günü" olarak kutlanması için çağrı yaptı.

KTSO Başkanı Fatih Çapraz, KTSO meclis salonunda düzenlediği basın toplantısında, KARDEMİR'in yıllar içinde pek çok fabrika, köprü, baraj ve bina inşaatının yapımına imkan verdiğini belirtti.



Çapraz, "Aynı zamanda sanayideki bilgi birikimini, mühendisini, ustasını, işçisini yurdun dört bir yanının inşasında kullanmıştır. Bu nedenler ile KARDEMİR, 'fabrikalar kuran fabrika' unvanını kazanmıştır." ifadesini kullandı.

Çapraz, 3 Nisan'ın geçmişe vefa, geleceğe rol olması amacıyla ulusal düzeyde kutlanacak "Sanayi Günü" olarak tescil ve ilan edilmesini talep etti.

- Karabük nisan ayı İl Genel Meclis toplantısı yapıldı

Nisan ayı İl Genel Meclis toplantısı İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen başkanlığında gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını yapan Sözen, Karabük'e 60 milyon 503 bin lira KÖYDES ödeneği tahsis edildiğini bildirdi.

Ödeneklerle ilçelerde 49 projenin hayata geçirileceğini anlatan Sözen, 2023'te 37,7 kilometre asfalt çalışması yapılacağını, 7 bin 400 metrekare parke ile 380 metreküp taş duvar yapılmasının planlandığını kaydetti.

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