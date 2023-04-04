Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Yarışması başvuruları başladı

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde her yıl "Kültürel Miras ve Korumacılık" ana temasıyla düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında yapılacak belgesel film yarışmasına başvurular başladı.

Bu yıl 8-10 Haziran'da 24'üncüsü gerçekleştirilecek festival çerçevesinde, Uluslararası Uzun Metraj ve Uluslararası Kısa Metraj Belgesel Film Yarışmaları, Ulusal Belgesel Film Yarışması ile Belgesel Film Yapım Destek Yarışması'na başvurular, "www.altinsafran.org" ve "www.filmfreeway.com" adreslerinden alınacak.

Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Yarışması'na başvurular, 24 Nisan'da sona erecek.

Safranbolu Belediyesi ve Festival Komitesi Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, amaçlarının festivalle Safranbolu'nun ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılmasını, ülkenin kültürel zenginliklerinin işlenmesi ve arşivlenmesini sağlamak olduğunu belirtti.

Belgesel filmleri seyirciyle buluşturacaklarını aktaran Köse, belgesele gönül veren tüm sanatseverleri yarışmalara katılmaya davet etti.





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