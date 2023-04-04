Karabük'te yabancı uyruklu öğrencinin cesedinin bulunmasına ilişkin gözaltı sayısı 7'ye yükseldi

Ailesinden 5 kişiyi katleden öğretmenle ilgili şoke eden ayrıntı!

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KARABÜK (AA) - Karabük'te Filyos Çayı'nda cesedi bulunan üniversite öğrencisi kızın ölümüyle ilgili gözaltına alınanların sayısı 7'ye çıktı.

26 Mart'ta cesedi bulunan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın ölümünün aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma ve İl Emniyet müdürlükleri ekiplerince ortaklaşa yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında Danys'in aynı evi paylaştığı yabancı uyruklu kız arkadaşı ve 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

- Olay

Yeşilköy köyü yakınlarındaki hatta seyreden trenin makinisti, Filyos Çayı'nda 26 Mart'ta bir kişiyi hareketsiz görünce yetkililere bildirmişti. Ekiplerce sudan çıkarılan cesedin, Karabük Üniversitesi öğrencisi Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'ya (18) ait olduğu belirlenmişti.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, ön otopsi raporuna göre, cinsel saldırı, kesici-delici alet veya ateşli silah yaralanması tespit edilmediğini, ölümün suda boğulma şeklinde gerçekleştiğinin belirlendiğini bildirmişti.

Soruşturma kapsamında dün 2'si yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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