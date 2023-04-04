Karabük Üniversitesi Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu açıldı

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KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesi Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulunun açılışı yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, temeli 2019'un ekim ayında atılan okul, 1000 metrekare kapalı alan ve 4 bin 800 metrekare inşaat alanına sahip bulunuyor.



Okul, bina içerisinde bilgisayar laboratuvarı, 17 derslik, 3 çizim sınıfı, 70 kişilik konferans salonu, 34 eğitmen odasıyla 5 katta öğrencilere ve akademisyenlere hizmet vermeye başladı.

Okulun açılışı, Karabük Vali Vekili Muhittin Gürel, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, kurum müdürleri, akademik ve idari personelinin yanı sıra iş insanı Şefik Yılmaz Dizdar'ın ailesi ve sevenlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende, Öğretim Görevlisi Serdar Sabuncu'nun yönettiği "Şefkatle Dokunmuş Bir İnsan Kumaşı Şefik Yılmaz Dizdar" belgeselinin gösterimi yapıldı.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Karabüklü hayırsever iş insanı Şefik Yılmaz Dizdar'a "fahri doktora" diplomasını takdim etti.

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