Safranbolu Belediyesi ahşap atölyesinde çalışmalar sürüyor

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KARABÜK (AA) - Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ahşap atölyesinde çalışmalar devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediyenin tüm ahşapla ilgili ihtiyaçlarını karşılayan atölyenin üretime devam ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Elif Köse, ahşap atölyesinin usta kadrosuyla, hem kaliteli hem de düşük maliyetlerle önemli çalışmalar ortaya koyduğunu ifade etti.

Atölyede büro mobilyalarından banklara, kamelyalardan parklardaki oturma guruplarına kadar pek çok mobilyanın kısa sürede tamamlandığını anlatan Köse, şunları kaydetti:

"Atölyelerimizde tasarlanan mobilyalar, montajlamaya kadar yine personelimiz tarafından yerleştirilmesi yapılıyor. Böylece belediye bütçesine büyük oranda tasarruf sağladık. Tüm bunların yanı sıra belediye binamızın mobilyaları, yeni tesislerin iç ve dış ahşap çalışmalarını da bu birimimiz yapıyor."

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