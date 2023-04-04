Karabük Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama

KARABÜK (AA) - Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, yabancı uyruklu üniversite öğrencisi kızın Filyos Çayı'nda cesedinin bulunmasına ilişkin açıklama yaptı.

Başsavcılık açıklamasında, 26 Mart'ta Karabük ilinde yabancı uyruklu 1 öğrencinin ölümüyle ilgili soruşturma dosyasında Karabük Sulh Ceza Hakimliğinden gizlilik kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Gizlilik kararının ilgili gazeteci tarafından bilinmesine rağmen kendisinin savcılık izninin olduğunu söylemek suretiyle bazı görüntülere ulaşıp, soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği iddiası üzerine Türk Ceza Kanunu'nun 285. maddesi gereğince söz konusu gazetecinin şüpheli sıfatı ile savunması alınmış olup, herhangi bir gözaltı kararı verilmemiştir." ifadesi kullanıldı.

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